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Экс-главы госдепа и Пентагона заявили, что Путин не отдаст Киеву новые территории

Ведомости

Президент России Владимир Путин не согласится отдать Киеву территории Украины, объявленные новыми регионами РФ, он проявит терпение, чтобы добиться своего, заявили в статье для The Washington Post экс-глава госдепа США Кондолиза Райс и бывший руководитель Пентагона Роберт Гейтс.

По мнению авторов статьи, боевые действия на Украине будут продолжаться, а российский президент считает своей миссией «восстановление империи». Путин считает, что время на его стороне, а поддержка Запада в итоге «распадется и расколется», убеждены Райс и Гейтс. 

«Безусловно, российская экономика и люди будут страдать, пока война продолжается, но русские пережили гораздо худшие последствия. Для Путина поражение не вариант. Он не может уступить Украине четыре восточные области, объявленные им частью России», — говорится в статье. 

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Если военного успеха достичь в этом году не удастся, то Путин, как отмечается, попытается сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины: по словам бывших американских чиновников, эти территории могут стать плацдармом для возобновления наступления, чтобы «захватить остальную часть украинского побережья Черного моря, контролировать весь регион Донбасса, а затем двигаться на запад». Райс и Гейтс также подчеркивают, что военный потенциал и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от Запада, в первую очередь от США.

В декабре прошлого года Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ рассказал, что российские войска продолжают «уверенно, шаг за шагом» решать «поставленные перед ними» задачи, несмотря на использование против России практически всего потенциала НАТО. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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