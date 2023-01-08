Экс-главы госдепа и Пентагона заявили, что Путин не отдаст Киеву новые территории

Если военного успеха достичь в этом году не удастся, то Путин, как отмечается, попытается сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины: по словам бывших американских чиновников, эти территории могут стать плацдармом для возобновления наступления, чтобы «захватить остальную часть украинского побережья Черного моря, контролировать весь регион Донбасса, а затем двигаться на запад». Райс и Гейтс также подчеркивают, что военный потенциал и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от Запада, в первую очередь от США.