Генсек НАТО назвал опасной недооценку России

Ранее глава государства говорил, что главная цель спецоперации РФ на Украине заключается в том, чтобы помочь людям Донбасса. По его словам, Россия не могла просто признать независимость Донбасса и бросить его. Президент подчеркнул, что жители Донбасса восемь лет живут под обстрелами, которые до сих пор не прекращаются, поэтому Россия должна была что-то предпринять.