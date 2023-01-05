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Генсек НАТО назвал опасной недооценку России

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что было бы опасно недооценивать Россию, об этом заявил на пресс-конференции в Норвегии, передает Reuters.

«У нас нет никаких указаний на то, что президент [России Владимир] Путин изменил свои планы и цели в Украине. Так что опасно недооценивать Россию», – сказал он.

По мнению Столтенберга, Россия продемонстрировала готовность мириться с «потерями и страданиями».

В конце декабря генсек НАТО заявил, что кратчайшим путем к мирному урегулированию на Украине являются поставки оружия Киеву. Столтенберг тогда добавил, что Россия должна осознать, что не сможет достичь целей на Украине. По мнению генсека НАТО, после этого станут возможны мирные переговоры. 

В декабре Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ рассказал, что российские войска продолжают «уверенно, шаг за шагом» решать «поставленные перед ними» задачи, несмотря на использование против России практически всего потенциала НАТО. Российская армия постоянно увеличивает потенциал своих Вооруженных сил (ВС) и этот процесс будет продолжен, добавил он.

Ранее по теме: Путин и Шойгу рассказали о спецоперации и будущем армии России. Главное

Ранее глава государства говорил, что главная цель спецоперации РФ на Украине заключается в том, чтобы помочь людям Донбасса. По его словам, Россия не могла просто признать независимость Донбасса и бросить его. Президент подчеркнул, что жители Донбасса восемь лет живут под обстрелами, которые до сих пор не прекращаются, поэтому Россия должна была что-то предпринять.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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