Генсек НАТО назвал поставки оружия на Украину кратчайшим путем к миру

С начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте при посредничестве Турции. Предыдущая встреча представителей России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле, после этого процесс заморозили. Российские власти неоднократно заявляли, что по-прежнему открыты к переговорам, при этом на Украине приняли закон, который запрещает переговоры с Москвой.