Генсек НАТО назвал поставки оружия на Украину кратчайшим путем к миру
Поставки оружия Киеву могут быстро привести к урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью DPA.
«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — сказал он.
Столтенберг добавил, что Россия должна осознать, что не сможет достичь целей на Украине. По мнению генсека НАТО, после этого станут возможны мирные переговоры.
В начале декабря генсек НАТО заявил, что на данный момент нет условий для мирных переговоров России и Украины. По его словам, сигнал о готовности еще не продемонстрировала Москва. 23 декабря Столтенберг заявил, что власти Украины ранее представили свой план по мирному урегулированию, который предусматривает вывод российских войск, однако РФ его отвергла. Генсек НАТО обвинил Москву в попытке «заморозить» конфликт для подготовки нового наступления.
В начале ноября президента Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых — восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, а также фиксация окончания конфликта.
23 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда украинского президента Владимира Зеленского проводит доработку деталей плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, разрабатываемые предложения могут быть представлены в феврале 2023 г.
В Кремле заявили, что информации о «мирном плане» пока не поступало. А 28 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что «никакой мирный план не может существовать» без учета вхождения в состав РФ четырех новых регионов. Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал «формулу мира» Зеленского, назвав ее иллюзорной. Он добавил, что Россия «на таких условиях ни с кем разговаривать не будет».
С начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте при посредничестве Турции. Предыдущая встреча представителей России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле, после этого процесс заморозили. Российские власти неоднократно заявляли, что по-прежнему открыты к переговорам, при этом на Украине приняли закон, который запрещает переговоры с Москвой.