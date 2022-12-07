Столтенберг: пока нет условий для мирных переговоров России и Украины

«Условия пока не созданы, потому что Россия не продемонстрировала сигналов к тому, что готова к переговорам при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины. Но ни я, ни Брюссель не должны это решать. Украинцы должны решать, когда придет время для переговоров», — сказал Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).