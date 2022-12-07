Столтенберг: пока нет условий для мирных переговоров России и Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, условия для мирных переговоров России и Украины «пока не созданы». Такую мысль он высказал на мероприятии, организованном газетой Financial Times.
«Условия пока не созданы, потому что Россия не продемонстрировала сигналов к тому, что готова к переговорам при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины. Но ни я, ни Брюссель не должны это решать. Украинцы должны решать, когда придет время для переговоров», — сказал Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него. Президент Украины Владимир Зеленский также подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.
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