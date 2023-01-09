Песков заявил о паузе в диалоге Путина и Макрона
В диалоге между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном наступила пауза, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Что касается отношений Путина и Макрона, то вы знаете, что они поддерживают контакт, сейчас пауза есть в диалоге. Но на прежнем этапе этот контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все, в том числе и глубокие, разногласия», — отметил представитель Кремля.
Песков также прокомментировал отправку Францией Украине новых танков — легких колесных AMX-10 RC. По словам пресс-секретаря, принципиально эти поставки ничего изменить не смогут.
«Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания. Но принципиально ничего изменить не смогут. И сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны», — добавил он.
В конце декабря Песков заявил, что Путин в ближайшее время не планирует говорить по телефону с Макроном. 21 декабря представитель Кремля также отметил, что российский лидер не собирается поздравлять французского коллегу с днем рождения по телефону.
В начале декабря президент Франции утверждал, что продолжает поддерживать прямые контакты с Путиным. Тогда же он подчеркнул, что единственным способом урегулировать ситуацию на Украине являются переговоры.