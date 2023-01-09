Песков заявил о паузе в диалоге Путина и Макрона

«Что касается отношений Путина и Макрона, то вы знаете, что они поддерживают контакт, сейчас пауза есть в диалоге. Но на прежнем этапе этот контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все, в том числе и глубокие, разногласия», — отметил представитель Кремля.