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Песков заявил о паузе в диалоге Путина и Макрона

Ведомости

В диалоге между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном наступила пауза, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается отношений Путина и Макрона, то вы знаете, что они поддерживают контакт, сейчас пауза есть в диалоге. Но на прежнем этапе этот контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все, в том числе и глубокие, разногласия», — отметил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал отправку Францией Украине новых танков — легких колесных AMX-10 RC. По словам пресс-секретаря, принципиально эти поставки ничего изменить не смогут.

«Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания. Но принципиально ничего изменить не смогут. И сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны», — добавил он.

В конце декабря Песков заявил, что Путин в ближайшее время не планирует говорить по телефону с Макроном. 21 декабря представитель Кремля также отметил, что российский лидер не собирается поздравлять французского коллегу с днем рождения по телефону.

В начале декабря президент Франции утверждал, что продолжает поддерживать прямые контакты с Путиным. Тогда же он подчеркнул, что единственным способом урегулировать ситуацию на Украине являются переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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