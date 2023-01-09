Газета
Политика

В Кремле заявили об абсолютном доверии к данным Минобороны

Ведомости

У Кремля есть полное доверие к предоставляемой Минобороны РФ информации о ходе спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

На брифинге Пескова спросили, полностью ли в Кремле доверяют информации Минобороны, в частности, об ударе российских войск по позициям ВСУ в Краматорске, в результате которого, погибли, по данным МО, 600 украинских военных.

«В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить слова президента о том, что главным и единственно полностью легитимным источником информации о том, что происходит в ходе специальной военной операции, является Министерство обороны, которое распространяет информацию во время брифингов моего коллеги генерала [Игоря] Конашенкова», – ответил на вопрос журналиста Песков.

8 января Минобороны сообщило о проведении «операции возмездия» в ответ на удар украинской стороны в первые минуты 2023 г. по пункту временной дислокации российских военнослужащих в городе Макеевка в ДНР. Там рассказали, что российская разведка вскрыла несколько каналов пунктов дислокации украинских военных в Краматорске. В частности, более 700 военнослужащих ВСУ находились в общежитии № 28, еще более 600 человек — в общежитии № 47.

В результате украинского удара 1 января по Макеевке погибли, по данным Минобороны, 89 российских военнослужащих. Там также сообщили, что основной причиной трагедии стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

Ранее по теме: Российская армия сообщила об ответе на новогодний удар Украины по Макеевке
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных