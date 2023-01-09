В Кремле заявили об абсолютном доверии к данным Минобороны

8 января Минобороны сообщило о проведении «операции возмездия» в ответ на удар украинской стороны в первые минуты 2023 г. по пункту временной дислокации российских военнослужащих в городе Макеевка в ДНР. Там рассказали, что российская разведка вскрыла несколько каналов пунктов дислокации украинских военных в Краматорске. В частности, более 700 военнослужащих ВСУ находились в общежитии № 28, еще более 600 человек — в общежитии № 47.