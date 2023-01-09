В Кремле заявили об абсолютном доверии к данным Минобороны
У Кремля есть полное доверие к предоставляемой Минобороны РФ информации о ходе спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
На брифинге Пескова спросили, полностью ли в Кремле доверяют информации Минобороны, в частности, об ударе российских войск по позициям ВСУ в Краматорске, в результате которого, погибли, по данным МО, 600 украинских военных.
«В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить слова президента о том, что главным и единственно полностью легитимным источником информации о том, что происходит в ходе специальной военной операции, является Министерство обороны, которое распространяет информацию во время брифингов моего коллеги генерала [Игоря] Конашенкова», – ответил на вопрос журналиста Песков.
8 января Минобороны сообщило о проведении «операции возмездия» в ответ на удар украинской стороны в первые минуты 2023 г. по пункту временной дислокации российских военнослужащих в городе Макеевка в ДНР. Там рассказали, что российская разведка вскрыла несколько каналов пунктов дислокации украинских военных в Краматорске. В частности, более 700 военнослужащих ВСУ находились в общежитии № 28, еще более 600 человек — в общежитии № 47.
В результате украинского удара 1 января по Макеевке погибли, по данным Минобороны, 89 российских военнослужащих. Там также сообщили, что основной причиной трагедии стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.