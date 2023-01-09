Небензя назвал идею Киева организовать трибунал против России нелепой
Россия расценивает как нелепые идеи Киева о некоем трибунале по событиям на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Они [украинская сторона] фонтанируют различными нелепыми идеями, которые у меня нет времени комментировать», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).
30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. Она также предложила создать структуру для управления замороженными российскими активами.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин после этого заявил, что эта идея является попыткой ЕС скрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине. По его словам, в Москве не были удивлены подобной инициативой о создании международного трибунала со стороны ЕС. При этом он подчеркнул, что создание подобной организации для расследования без участия России будет «юридическим нонсенсом».
В конце ноября прошлого года Небензя заявил, что инициатива Еврокомиссии о создании трибунала по Украине под эгидой ООН является попыткой придать легитимность беззаконию в отношении России.