Небензя назвал идею Киева организовать трибунал против России нелепой

Замглавы МИД России Сергей Вершинин после этого заявил, что эта идея является попыткой ЕС скрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине. По его словам, в Москве не были удивлены подобной инициативой о создании международного трибунала со стороны ЕС. При этом он подчеркнул, что создание подобной организации для расследования без участия России будет «юридическим нонсенсом».