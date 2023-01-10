Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты «Искандер» по военной инфраструктуре Украины
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военной инфраструктуры украинских ВС из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Кадры ударов опубликовало Минобороны в Telegram-канале.
«Искандеры» продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — говорится в сообщении. Среди целей, которые поражают «Искандеры», могут быть «подземный бункер или командный пункт, аэродром или склад техники и боеприпасов», которые расположены за несколько сотен км от места запуска ракеты.
На кадрах видно перемещение комплекса к стартовой позиции, работа командира батареи в командно-штабной машине и запуск ракеты. Кадры поражения цели в видео не попали.
Ракетный комплекс «Искандер» разрабатывался с конца 1980-х гг. и был принят на вооружение российских сил в 2006 г. Он предназначен для поражения наземных целей, включая системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, скопления войск и техники, военные корабли и пр. «Искандеры» могут поражать объекты на расстоянии до 500 км. Разработчик — Конструкторское бюро машиностроения (входит в структуру «Ростеха») в Коломне.
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.