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Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты «Искандер» по военной инфраструктуре Украины

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Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военной инфраструктуры украинских ВС из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Кадры ударов опубликовало Минобороны в Telegram-канале.

«Искандеры» продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — говорится в сообщении. Среди целей, которые поражают «Искандеры», могут быть «подземный бункер или командный пункт, аэродром или склад техники и боеприпасов», которые расположены за несколько сотен км от места запуска ракеты.

На кадрах видно перемещение комплекса к стартовой позиции, работа командира батареи в командно-штабной машине и запуск ракеты. Кадры поражения цели в видео не попали.

Ракетный комплекс «Искандер» разрабатывался с конца 1980-х гг. и был принят на вооружение российских сил в 2006 г. Он предназначен для поражения наземных целей, включая системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, скопления войск и техники, военные корабли и пр. «Искандеры» могут поражать объекты на расстоянии до 500 км. Разработчик — Конструкторское бюро машиностроения (входит в структуру «Ростеха») в Коломне.

10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

Ранее по теме: В «Ростехе» сообщили о росте производства ОТРК «Искандер» и боеприпасов к ним

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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