В «Ростехе» сообщили о росте производства ОТРК «Искандер» и боеприпасов к ним

В августе на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» Министерство обороны России подписало 29 госконтрактов с 26 предприятиями на сумму более 500 млрд, в том числе и с коломенским Конструкторским бюро машиностроения на поставку ракет для комплексов «Искандер-М». Незадолго до этого работу предприятия проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу.