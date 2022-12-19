В «Ростехе» сообщили о росте производства ОТРК «Искандер» и боеприпасов к ним
В России существенно увеличились темпы производства оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и боеприпасов к ним, сообщил первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков в эфире телеканала «Россия 24».
«Он достаточно эффективен, работает очень слаженно, точно и надежно. Здесь мы должны отметить, что количество этих пусковых установок и боеприпасов увеличили в разы», – приводит его слова «Интерфакс».
Кроме того, в России «в десятки раз» увеличилось производство некоторых моделей танков, а также «в десятки и сотни раз» – боеприпасов и снарядов.
В августе на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» Министерство обороны России подписало 29 госконтрактов с 26 предприятиями на сумму более 500 млрд, в том числе и с коломенским Конструкторским бюро машиностроения на поставку ракет для комплексов «Искандер-М». Незадолго до этого работу предприятия проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу.
Ракетный комплекс «Искандер» разрабатывался с конца 1980-х гг. и был принят на вооружение российских сил в 2006 г. Он предназначен для поражения наземных целей, включая системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, скопления войск и техники, военные корабли и пр.