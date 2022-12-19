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В «Ростехе» сообщили о росте производства ОТРК «Искандер» и боеприпасов к ним

Ведомости

В России существенно увеличились темпы производства оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и боеприпасов к ним, сообщил первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков в эфире телеканала «Россия 24».

«Он достаточно эффективен, работает очень слаженно, точно и надежно. Здесь мы должны отметить, что количество этих пусковых установок и боеприпасов увеличили в разы», – приводит его слова «Интерфакс».

Кроме того, в России «в десятки раз» увеличилось производство некоторых моделей танков, а также «в десятки и сотни раз» – боеприпасов и снарядов.

В августе на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» Министерство обороны России подписало 29 госконтрактов с 26 предприятиями на сумму более 500 млрд, в том числе и с коломенским Конструкторским бюро машиностроения на поставку ракет для комплексов «Искандер-М». Незадолго до этого работу предприятия проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу.

Ракетный комплекс «Искандер» разрабатывался с конца 1980-х гг. и был принят на вооружение российских сил в 2006 г. Он предназначен для поражения наземных целей, включая системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, скопления войск и техники, военные корабли и пр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных