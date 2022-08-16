Минобороны подписало 29 контрактов на сумму более 500 млрд рублей

В то же время многие типы законтрактованной техники остро необходимы сейчас – это и беспилотники с управляемыми боеприпасами для них, и снаряды для РСЗО, и ракеты для комплексов «Искандер», и бронетехника, указывает эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов.