Минобороны подписало 29 контрактов на сумму более 500 млрд рублей

Минобороны подписало 29 контрактов на сумму более 500 млрд рублейОсновная их часть готовилась еще до начала военной спецоперации на Украине
В ходе международного военно-технического форума «Армия-2022» 16 августа было подписано 29 госконтрактов с 26 предприятиями на сумму более 500 млрд, сообщило Министерство обороны России. Как было объявлено на мероприятии, а также по сообщениям агентств ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс», были подписаны поставочные контракты:
с ГРЦ имени Макеева на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат»;
с Военно-промышленной компанией два контракта на поставку БТР-82 и бронеавтомобилей «Тигр-М»;
- с «НПО Машиностроения» на поставку сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс»;
с компаниями «Кронштадт», СТЦ и «Эникс» – на поставку беспилотников «Иноходец», «Орлан-10»/«Орлан-30 и «Элерон» соответственно;
с ОСК на поставку трех дизельных подлодок проекта 06363;
с «Уралвагонзаводом» на поставку танков Т-90М и ремонт танков Т-80БВ;
- с НПО «Сплав» на поставку снарядов для реактивной системы залпового огня «Смерч»;
с ЦНИИ химии и механики на поставку управляемых бомб УАБ-20;
с концерном «Алмаз-Антей» на поставку зенитных ракетных систем С-500;
со Смоленским авиазаводом на поставку авиционных противокорабельных ракет неназванного типа;
с Конструкторским бюро машиностронения на поставку ракет для комлексов «Искандер-М»;
с машиностроительным заводом «Арсенал» на поставку спутников-разведчиков «Лотос-М»;
с НПО «Радуга» на поставку авиационых крылатых ракет большой дальности;
- с Зеленодольским заводом им. А. М. Горького на постройку двух разведывательных кораблей проекта 03182Р;
с ОАК на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34;
- с «Вертолетами России» – на поставку вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.
Кроме того, заключены контракты:
с концерном «Алмаз-Антей» на разработку автоматизированных систем управления авиации и средств ПВО «Перспектива»;
с государственным НИИ органической химии и технологии на разработку мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов.
Таким образом, были объявлено 23 из 29 подписанных на форуме контрактов. На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал подписание в общей сложности 36 контрактов на сумму 522 млрд руб.
По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, значительная часть заключенных контрактов готовилась задолго до начала специальной военной операции на Украине. Например, по МБР «Сармат», контракты по боевым самолетам и вертолетам и кораблям для ВМФ, говорит он.
В то же время многие типы законтрактованной техники остро необходимы сейчас – это и беспилотники с управляемыми боеприпасами для них, и снаряды для РСЗО, и ракеты для комплексов «Искандер», и бронетехника, указывает эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов.
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