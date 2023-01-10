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Политика

Патрушев связал уход США из Афганистана с необходимостью сфокусироваться на Украине

Ведомости

США вывели свои войска из Афганистана, чтобы сконцентрироваться на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

«Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно», — считает Патрушев.

По его словам, это подтвердил и госсекретарь США Блинкен, заявивший, что если бы американские военные не покинули Афганистан, то Вашингтон не смог бы выделять столько средств Украине. Он также отметил, что часть вывезенной из страны техники была переброшена в Европу, в основном в Польшу, позволив европейцам проводить «милитаризацию киевского режима».

США вторглись в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 г., после продолжительного вооруженного конфликта силы Соединенных Штатов были выведены из страны в августе 2021 г. После вывода из страны американских войск к власти в Афганистане пришли представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». Новые власти ввели строгие законы шариата, большинство из которых коснулись женщин. Например, последним запретили работать вместе с мужчинами, заниматься спортом и обучать представителей противоположного пола, а девочкам — ходить в школу.

Президент России Владимир Путин в том же году называл вывод американских войск «бегством из страны». Он отмечал, что происходящее в Афганистане «напрямую проецируется» на интересы безопасности стран — членов ШОС. Тогда же по итогам переговоров с лидером Туркмении Сердаром Бердымухамедовым глава государства заявил, что США и их союзники по коалиции должны взять на себя основные обязательства и расходы по постконфликтному восстановлению Афганистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных