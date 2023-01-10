Патрушев связал уход США из Афганистана с необходимостью сфокусироваться на Украине

Президент России Владимир Путин в том же году называл вывод американских войск «бегством из страны». Он отмечал, что происходящее в Афганистане «напрямую проецируется» на интересы безопасности стран — членов ШОС. Тогда же по итогам переговоров с лидером Туркмении Сердаром Бердымухамедовым глава государства заявил, что США и их союзники по коалиции должны взять на себя основные обязательства и расходы по постконфликтному восстановлению Афганистана.