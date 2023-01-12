Макрон не стал просить прощения у Алжира за колонизацию

В октябре 2021 г. отношения между Францией и Алжиром нарушились после того, как президент Макрон, по данным Le Monde, заявил, что у Алжира есть «официальная история», которую власти «полностью переписали», заложив в основу «ненависть к Франции». Позже, после визита Макрона в Алжир в августе 2022 г., отношения между странами начали налаживаться.