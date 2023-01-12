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Макрон не стал просить прощения у Алжира за колонизацию

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает нужным просить прощения у народа Алжира за период колонизации. Об этом глава государства заявил в интервью журналу Le Point.

«Я не вижу необходимости просить прощения, дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи. Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся и затем идем каждый своим путем», — сказал Макрон.

Вопрос об извинениях Франции перед Алжиром возник в 2020 г. Тогда французский историк и эксперт по Северной Африке Бенджамин Стора опубликовал отчет, в котором рекомендовал ряд жестов, чтобы попытаться примирить обе страны. «Была война. Извиняясь или не извиняясь, ничего уже не исправишь», — заявил Макрон и предложил президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну посетить Францию в 2023 г.

Одновременно французский президент призвал к снижению напряженности между Алжиром и Марокко. Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко летом 2021 г. после взаимных обвинений сторон во враждебных действиях.

В октябре 2021 г. отношения между Францией и Алжиром нарушились после того, как президент Макрон, по данным Le Monde, заявил, что у Алжира есть «официальная история», которую власти «полностью переписали», заложив в основу «ненависть к Франции». Позже, после визита Макрона в Алжир в августе 2022 г., отношения между странами начали налаживаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных