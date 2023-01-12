Макрон не стал просить прощения у Алжира за колонизацию
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает нужным просить прощения у народа Алжира за период колонизации. Об этом глава государства заявил в интервью журналу Le Point.
«Я не вижу необходимости просить прощения, дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи. Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся и затем идем каждый своим путем», — сказал Макрон.
Вопрос об извинениях Франции перед Алжиром возник в 2020 г. Тогда французский историк и эксперт по Северной Африке Бенджамин Стора опубликовал отчет, в котором рекомендовал ряд жестов, чтобы попытаться примирить обе страны. «Была война. Извиняясь или не извиняясь, ничего уже не исправишь», — заявил Макрон и предложил президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну посетить Францию в 2023 г.
Одновременно французский президент призвал к снижению напряженности между Алжиром и Марокко. Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко летом 2021 г. после взаимных обвинений сторон во враждебных действиях.
В октябре 2021 г. отношения между Францией и Алжиром нарушились после того, как президент Макрон, по данным Le Monde, заявил, что у Алжира есть «официальная история», которую власти «полностью переписали», заложив в основу «ненависть к Франции». Позже, после визита Макрона в Алжир в августе 2022 г., отношения между странами начали налаживаться.