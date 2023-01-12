Минобороны сообщило о продолжении наступательных действий на Донецком направлении
Российские войска в минувшие сутки продолжили наступательные действия на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», – говорится в сообщении.
Активные действия ВС России предприняли и на Краснолиманском направлении, нанеся удары по позициям ВСУ в районе рядов населенных пунктов ДНР и ЛНР, в результате которых было уничтожено до 100 украинских военных и четыре БМП.
Удары артиллерии и других подразделений также продолжились на Купянском и Южнодонецком направлении, в результате чего там было уничтожено по несколько десятков бойцов ВСУ и несколько БМП.
Помимо этого, российские артиллерия и авиация уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье и села Новоивановка Запорожской области, три украинские системы «Град», две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», а также две американские артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин». Российские летчики сбили один украинский самолет Су-25 под Никаноровкой в ДНР.
В ночь на 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем бойцов находится вся территория Соледара. Он отметил, что в штурме города не участвовали другие подразделения. Вечером того же дня Пригожин еще раз подчеркнул, что Соледар полностью освобожден от украинской армии. Сейчас идет зачистка города, в частности, соляных шахт, уточнил он.
Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские военные действовали героически в боях при Соледаре, однако «основная работа еще впереди».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.