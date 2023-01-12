Минобороны сообщило о продолжении наступательных действий на Донецком направлении

В ночь на 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем бойцов находится вся территория Соледара. Он отметил, что в штурме города не участвовали другие подразделения. Вечером того же дня Пригожин еще раз подчеркнул, что Соледар полностью освобожден от украинской армии. Сейчас идет зачистка города, в частности, соляных шахт, уточнил он.