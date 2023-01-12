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Посол Украины в Лондоне: Киев отвел часть войск к границе с Белоруссией

Ведомости

ВСУ вынуждены были отвести часть своих сил к границе с Белоруссией, поскольку опасаются наступления оттуда, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News.

«Мы обеспокоены, мы вынуждены держать наши силы на севере Украины, отвести их с передовой, чтобы быть уверенными, что они не придут, не перережут линию, которая нас связывает с Западом», – сказал он.

Ранее сегодня главнокомандующий сухопутными войсками ВС России Олег Салюков совершил рабочую поездку в Белоруссию, где на одном из полигонов заслушал доклады о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск.

10 октября президент республики Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.

Кроме того, в Белоруссии с октября по декабрь прошла плановая проверка учетных данных военнообязанных, при этом Лукашенко опровергал слухи о возможной мобилизации в республике.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о продолжении наступательных действий на Донецком направлении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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