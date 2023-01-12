Посол Украины в Лондоне: Киев отвел часть войск к границе с Белоруссией
ВСУ вынуждены были отвести часть своих сил к границе с Белоруссией, поскольку опасаются наступления оттуда, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News.
«Мы обеспокоены, мы вынуждены держать наши силы на севере Украины, отвести их с передовой, чтобы быть уверенными, что они не придут, не перережут линию, которая нас связывает с Западом», – сказал он.
Ранее сегодня главнокомандующий сухопутными войсками ВС России Олег Салюков совершил рабочую поездку в Белоруссию, где на одном из полигонов заслушал доклады о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск.
10 октября президент республики Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.
Кроме того, в Белоруссии с октября по декабрь прошла плановая проверка учетных данных военнообязанных, при этом Лукашенко опровергал слухи о возможной мобилизации в республике.