В Кыргызстане прекратили уголовные дела в отношении экс-президента Акаева

В августе 2021 г., спустя 16 лет после изгнания, экс-президент прибыл в Киргизию, чтобы дать показания по делу о «Кумторе». В одном из интервью Акаев сказал, что правоохранительные органы страны больше не имеют к нему претензий. В середине января 2022 г. нынешний президент республики Садыр Жапаров сообщил, что Аскар Акаев «полностью искупил вину перед народом» за прежние ошибки.