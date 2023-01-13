В Кыргызстане прекратили уголовные дела в отношении экс-президента Акаева
Генеральная прокуратура Кыргызстана прекратила уголовные дела в отношении бывшего президента республики Аскара Акаева, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Уголовное преследование в отношении Аскара Акаева прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности», – сообщил представитель Генпрокуратуры.
В рамках уголовного дела Акаеву были предъявлены обвинения в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением, халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией Cameco в 1992 г. и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003 г.
Первый президент Киргизии руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 г. Он был отправлен в отставку в результате «тюльпановой» революции 24 марта 2005 г. и покинул страну. Причиной для начала протестов стали действия членов семьи и приближенных Акаева, участвовавших в приватизации крупных госактивов.
В августе 2021 г., спустя 16 лет после изгнания, экс-президент прибыл в Киргизию, чтобы дать показания по делу о «Кумторе». В одном из интервью Акаев сказал, что правоохранительные органы страны больше не имеют к нему претензий. В середине января 2022 г. нынешний президент республики Садыр Жапаров сообщил, что Аскар Акаев «полностью искупил вину перед народом» за прежние ошибки.