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В Кыргызстане прекратили уголовные дела в отношении экс-президента Акаева

Ведомости

Генеральная прокуратура Кыргызстана прекратила уголовные дела в отношении бывшего президента республики Аскара Акаева, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Уголовное преследование в отношении Аскара Акаева прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности», – сообщил представитель Генпрокуратуры.

В рамках уголовного дела Акаеву были предъявлены обвинения в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением, халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией Cameco в 1992 г. и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003 г.

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Первый президент Киргизии руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 г. Он был отправлен в отставку в результате «тюльпановой» революции 24 марта 2005 г. и покинул страну. Причиной для начала протестов стали действия членов семьи и приближенных Акаева, участвовавших в приватизации крупных госактивов.

В августе 2021 г., спустя 16 лет после изгнания, экс-президент прибыл в Киргизию, чтобы дать показания по делу о «Кумторе». В одном из интервью Акаев сказал, что правоохранительные органы страны больше не имеют к нему претензий. В середине января 2022 г. нынешний президент республики Садыр Жапаров сообщил, что Аскар Акаев «полностью искупил вину перед народом» за прежние ошибки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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