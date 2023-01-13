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Ереван попросил G20 оказать давление на Баку из-за блокировки Лачинского коридора

Ведомости

Ереван призывает страны G20 оказать давление на Азербайджан для прекращения блокировки Лачинского коридора – единственной транспортной артерии, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. Об этом сообщил глава МИДа республики Арарат Мирзоян в ходе виртуального саммита «Голос Юга».

«Сейчас нашим международным партнерам, в том числе членам G20, необходимо оказать четкое давление на Азербайджан, чтобы он прекратил бесчеловечную блокаду народа Нагорного Карабаха и вернулся за стол переговоров», – сказал он.

Министр указал на возникшую из-за блокировки коридора нехватку товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. В НКР сейчас проживают 120 000 этнических армян, в том числе 30 000 детей, добавил он.

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С 12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР. 

22 декабря премьер-министр Армении раскритиковал действия российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, заявив, что она не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе.

На фоне блокировки Лачинского коридора Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече глав МИД Армении, РФ и Азербайджана, а уже в январе – от проведения учений ОДКБ на территории республики в этом году. 10 января премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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