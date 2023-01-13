Ереван попросил G20 оказать давление на Баку из-за блокировки Лачинского коридора

На фоне блокировки Лачинского коридора Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече глав МИД Армении, РФ и Азербайджана, а уже в январе – от проведения учений ОДКБ на территории республики в этом году. 10 января премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии.