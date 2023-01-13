Ереван попросил G20 оказать давление на Баку из-за блокировки Лачинского коридора
Ереван призывает страны G20 оказать давление на Азербайджан для прекращения блокировки Лачинского коридора – единственной транспортной артерии, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. Об этом сообщил глава МИДа республики Арарат Мирзоян в ходе виртуального саммита «Голос Юга».
«Сейчас нашим международным партнерам, в том числе членам G20, необходимо оказать четкое давление на Азербайджан, чтобы он прекратил бесчеловечную блокаду народа Нагорного Карабаха и вернулся за стол переговоров», – сказал он.
Министр указал на возникшую из-за блокировки коридора нехватку товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. В НКР сейчас проживают 120 000 этнических армян, в том числе 30 000 детей, добавил он.
С 12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.
22 декабря премьер-министр Армении раскритиковал действия российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, заявив, что она не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе.
На фоне блокировки Лачинского коридора Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече глав МИД Армении, РФ и Азербайджана, а уже в январе – от проведения учений ОДКБ на территории республики в этом году. 10 января премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии.