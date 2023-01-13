В Госдуме предложили освободить уехавших из России от призыва в обмен на работу в ДФО
Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») предложил объявить «дальневосточную амнистию» для мужчин, уехавших из страны после объявления мобилизации: по его задумке, они будут освобождены от призыва при условии, что определенное время будут работать в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом «Ведомостям» рассказал депутат.
По его мнению, «дальневосточная амнистия» решит несколько проблем – позволит согражданам вернуться на родину и «избежать жизни на чужбине с неминуемым ущербом их социальному статусу, профессиональному росту, семейной жизни», а также поможет развитию округа и страны в целом.
«Огромная масса наших соотечественников сможет быть полезной своей стране, а не рассеется по миру, как это уже было в истории России и принесло ей безусловный и колоссальный вред. Такая амнистия даст остро нуждающемуся в кадрах региону приток мозгов и рабочих рук, что особенно актуально в связи с общим вектором развития «на Восток»», – считает Тумусов. Депутат отметил, что это не должно касаться тех, кто ведет антироссийскую деятельность.
Парламентарий подчеркнул, что фактически уехавшие уклонились от исполнения воинского долга, но в этом вопросе необходим «гибкий подход», поскольку уехало «много людей самого продуктивного возраста» и это серьезный удар по экономике и демографии страны, по уровню компетенции трудоспособного населения». «Многие из уехавших имеют очень востребованные для современной экономики профессии, столь нужные нам сейчас для создания технологического суверенитета – программисты и другие IT-специалисты, инженеры», – говорит Тумусов.
В октябре 2022 г. президент Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации, но соответствующий указ подписан не был.
В начале декабря глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допускал, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших россиян с начала частичной мобилизации. Он говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей, на российские компании.
25 декабря 2022 г. председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал отменить преференции уехавшим из РФ и ввести для них повышенную ставку налогообложения.