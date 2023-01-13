В Госдуме предложили освободить уехавших из России от призыва в обмен на работу в ДФО

«Огромная масса наших соотечественников сможет быть полезной своей стране, а не рассеется по миру, как это уже было в истории России и принесло ей безусловный и колоссальный вред. Такая амнистия даст остро нуждающемуся в кадрах региону приток мозгов и рабочих рук, что особенно актуально в связи с общим вектором развития «на Восток»», – считает Тумусов. Депутат отметил, что это не должно касаться тех, кто ведет антироссийскую деятельность.