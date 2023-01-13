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В Белоруссии не будут ограничивать выезд не прошедшим сверку данных военнообязанных

Ведомости

В Белоруссии не станут ограничивать выезд из республики военнообязанным гражданам, не прошедшим плановую сверку учетных данных, появившиеся об этом заявления не соответствуют действительности, говорится в сообщении минобороны страны.

«К гражданам Республики Беларусь, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны», – говорится в сообщении.

В минобороны также добавили, что не прошедшие сверку граждане могут сделать это в удобное время в комиссариатах по месту жительства.

О том, что военнообязанным, которые не прошли эти мероприятия, могут с февраля ограничить выезд из республики, заявил ранее военный комиссар Брестской области Олег Коновалов. «С февраля для тех людей, которые не прошли сверку, скорее всего, будут применены ограничения на выезд с территории республики Беларусь, ну и, возможно, какие-то еще ограничения», – сказал он. В минобороны этот комментарий военкома назвали недостоверным.

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам безопасности, где он дал распоряжение проверить находящихся в запасе граждан. «Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе», – сказал он тогда.

О завершении плановой проверки минобороны Белоруссии сообщило 10 января, по данным ведомства, ее прошли более 95% военнообязанных республики.

10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.

Ранее по теме: Минобороны Белоруссии привело в готовность артиллерийскую группировку войск

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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