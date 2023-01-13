В Белоруссии не будут ограничивать выезд не прошедшим сверку данных военнообязанных

О том, что военнообязанным, которые не прошли эти мероприятия, могут с февраля ограничить выезд из республики, заявил ранее военный комиссар Брестской области Олег Коновалов. «С февраля для тех людей, которые не прошли сверку, скорее всего, будут применены ограничения на выезд с территории республики Беларусь, ну и, возможно, какие-то еще ограничения», – сказал он. В минобороны этот комментарий военкома назвали недостоверным.