Минобороны Белоруссии привело в готовность артиллерийскую группировку войск
Артиллерийские подразделения региональной группировки войск России и Белоруссии приводятся в готовность в рамках мероприятий боевого слаживания на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.
«Сегодня [13 января] в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России артиллерийские подразделения 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с Белоруссией.
В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.
Накануне, 12 января, главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков побывал на одном из белорусских полигонов, где заслушал доклады о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск. В тот же день украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что ВСУ вынуждены были отвести часть своих сил к границе с Белоруссией, поскольку опасаются наступления оттуда.
Кроме того, с середины октября по декабрь 2022 г. в республике проводили плановую проверку учетных данных военнообязанных. В то же время Лукашенко неоднократно опровергал сообщения о планах властей Белоруссии провести мобилизацию в стране по аналогии с Россией.