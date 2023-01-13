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Минобороны Белоруссии привело в готовность артиллерийскую группировку войск

Ведомости

Артиллерийские подразделения региональной группировки войск России и Белоруссии приводятся в готовность в рамках мероприятий боевого слаживания на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии. 

«Сегодня [13 января] в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России артиллерийские подразделения 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с Белоруссией. 

В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран. 

Накануне, 12 января, главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков побывал на одном из белорусских полигонов, где заслушал доклады о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск. В тот же день украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что ВСУ вынуждены были отвести часть своих сил к границе с Белоруссией, поскольку опасаются наступления оттуда.

Кроме того, с середины октября по декабрь 2022 г. в республике проводили плановую проверку учетных данных военнообязанных. В то же время Лукашенко неоднократно опровергал сообщения о планах властей Белоруссии провести мобилизацию в стране по аналогии с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных