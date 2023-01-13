Минобороны Белоруссии привело в готовность артиллерийскую группировку войск

Накануне, 12 января, главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков побывал на одном из белорусских полигонов, где заслушал доклады о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск. В тот же день украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что ВСУ вынуждены были отвести часть своих сил к границе с Белоруссией, поскольку опасаются наступления оттуда.