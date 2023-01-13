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В «Росэнергоатоме» сообщили о продолжающихся обстрелах ЗАЭС со стороны Украины

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, хотя и с меньшей интенсивностью. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24». 

«Стрелять стали значительно меньше, и слава богу... дикость состоит в том, что стрелять вообще нельзя. Огонь сегодня беспокоящий. Вот этих вакханалий, артиллерийских истерик, последняя из которых была в самом конце ноября, их все это время не было», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Карчаа отметил, что сотрудники АЭС и члены их семей по-прежнему получают угрозы со стороны Украины. Накануне, 12 января, в Кремле назвали обстановку вокруг Запорожской АЭС тревожной. 

Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля, с тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных