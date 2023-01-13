В «Росэнергоатоме» сообщили о продолжающихся обстрелах ЗАЭС со стороны Украины

«Стрелять стали значительно меньше, и слава богу... дикость состоит в том, что стрелять вообще нельзя. Огонь сегодня беспокоящий. Вот этих вакханалий, артиллерийских истерик, последняя из которых была в самом конце ноября, их все это время не было», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).