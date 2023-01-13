В «Росэнергоатоме» сообщили о продолжающихся обстрелах ЗАЭС со стороны Украины
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, хотя и с меньшей интенсивностью. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».
«Стрелять стали значительно меньше, и слава богу... дикость состоит в том, что стрелять вообще нельзя. Огонь сегодня беспокоящий. Вот этих вакханалий, артиллерийских истерик, последняя из которых была в самом конце ноября, их все это время не было», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Карчаа отметил, что сотрудники АЭС и члены их семей по-прежнему получают угрозы со стороны Украины. Накануне, 12 января, в Кремле назвали обстановку вокруг Запорожской АЭС тревожной.
Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля, с тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.