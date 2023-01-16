Песков сообщил о дополнении проекта Концепции внешней политики

В конце декабря 2022 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва при подготовке проекта концепции внешней политики учитывала новую стратегическую концепцию НАТО. Она также отметила, что российская концепция строится на таких принципах, как последовательность, независимость, многовекторность, открытость, предсказуемость, прагматизм и опора на национальные интересы.