Песков сообщил о дополнении проекта Концепции внешней политики
Проект обновленной Концепции внешней политики России дополняется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Пока нет понимания, в какой срок это может произойти.
«Она будет дополнена, будет работа финализироваться. Там будет определенное дополнение», — отметил представитель Кремля. Песков также добавил, что документ может быть утвержден указом президента без проведения «большого» заседания Совета безопасности.
В конце декабря 2022 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва при подготовке проекта концепции внешней политики учитывала новую стратегическую концепцию НАТО. Она также отметила, что российская концепция строится на таких принципах, как последовательность, независимость, многовекторность, открытость, предсказуемость, прагматизм и опора на национальные интересы.
Директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин, в свою очередь, уточнял, что новая концепция может быть обнародована в начале 2023 г.
Последняя концепция внешней политики была принята в 2016 г. Среди основных задач были указаны обеспечение суверенитета России, формирование отношений добрососедства с некоторыми государствами, недопущение дискриминации российских товаров и услуг и др.