ЦИК предложит способы улучшить общественный контроль за выборами
ЦИК России во исполнение поручения президента представит предложения по совершенствованию механизмов общественного контроля в избирательном процессе, их можно будет применить уже в ближайшую кампанию и на президентских выборах в 2024 г., заявила председатель ведомства Элла Памфилова.
Соответствующее поручение глава государства Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря 2022 г. Доклад ЦИК и администрации президента должны подготовить к 1 июля.
Памфилова отметила, что ЦИК был одним из инициаторов создания института общественного наблюдения в 2017 г. С тех пор общественные наблюдатели значительно усилили независимый контроль на выборах, «встряхнув» работу избиркомов.
«Тем не менее в этом направлении определенно есть точки роста – и в части формирования устойчивого сообщества общественных наблюдателей, и в части повышения их профессиональной квалификации. Поэтому, безусловно, Центризбирком подготовит свои предложения, которые могут быть применены уже в ближайшую кампанию и на предстоящих выборах президента России», – рассказала Памфилова.
10 сентября в России пройдут региональные выборы. Планируется выбирать 20 губернаторов на прямых выборах, пять – на непрямых, а также депутатов 20 заксобраний. В частности, впервые выберут региональные парламенты в четырех новых субъектах Федерации.
Как сообщил ранее «Коммерсантъ», внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентской кампании 2024 г. исходя из того, что в выборах примет участие Путин. По словам собеседников издания, представители администрации уже провели соответствующие консультации с экспертным сообществом. При этом четких контуров идеологической составляющей еще нет, хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства.