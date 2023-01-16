Газета
Политика

ЦИК предложит способы улучшить общественный контроль за выборами

Ведомости

ЦИК России во исполнение поручения президента представит предложения по совершенствованию механизмов общественного контроля в избирательном процессе, их можно будет применить уже в ближайшую кампанию и на президентских выборах в 2024 г., заявила председатель ведомства Элла Памфилова.

Соответствующее поручение глава государства Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря 2022 г. Доклад ЦИК и администрации президента должны подготовить к 1 июля.

Памфилова отметила, что ЦИК был одним из инициаторов создания института общественного наблюдения в 2017 г. С тех пор общественные наблюдатели значительно усилили независимый контроль на выборах, «встряхнув» работу избиркомов.

«Тем не менее в этом направлении определенно есть точки роста – и в части формирования устойчивого сообщества общественных наблюдателей, и в части повышения их профессиональной квалификации. Поэтому, безусловно, Центризбирком подготовит свои предложения, которые могут быть применены уже в ближайшую кампанию и на предстоящих выборах президента России», – рассказала Памфилова.

Ранее по теме: Власти выдвинут бывших участников спецоперации на выборы

10 сентября в России пройдут региональные выборы. Планируется выбирать 20 губернаторов на прямых выборах, пять – на непрямых, а также депутатов 20 заксобраний. В частности, впервые выберут региональные парламенты в четырех новых субъектах Федерации.

Как сообщил ранее «Коммерсантъ», внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентской кампании 2024 г. исходя из того, что в выборах примет участие Путин. По словам собеседников издания, представители администрации уже провели соответствующие консультации с экспертным сообществом. При этом четких контуров идеологической составляющей еще нет, хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных