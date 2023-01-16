ЦИК предложит способы улучшить общественный контроль за выборами

Как сообщил ранее «Коммерсантъ», внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентской кампании 2024 г. исходя из того, что в выборах примет участие Путин. По словам собеседников издания, представители администрации уже провели соответствующие консультации с экспертным сообществом. При этом четких контуров идеологической составляющей еще нет, хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства.