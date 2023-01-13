«Коммерсантъ»: в России началась подготовка к президентской кампании 2024 года
Внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентской кампании 2024 г., передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП).
По словам собеседников издания, представители администрации уже провели соответствующие консультации с экспертным сообществом. При этом четких контуров идеологической составляющей еще нет, хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства.
В АП исходят из того, что действующий президент России Владимир Путин примет участие в выборах 2024 г. Последние перед президентской кампанией региональные выборы намечены на сентябрь 2023 г., и, как обращает внимание собеседник газеты, на них можно протестировать как технологические, так и содержательные идеи, которые можно будет применить и в 2024 г.
В конце ноября 2022 г. Путин заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. При этом, отвечая на вопрос о том, каких еще целей он хотел бы достичь для России, президент сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны».
После этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в последний перед президентскими выборами год для Путина главными будут «дела, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно». По словам представителя Кремля, выборы на 2024 г. уже запланированы, за ними также последует начало электоральных процессов.
Путин занимал должность президента с 2000 по 2008 г., а затем начиная с 2012 г. Последние выборы состоялись в 2018 г. Согласно действующему законодательству, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 г. вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Путину избираться на пост в 2024 г. и быть президентом до 2036 г.