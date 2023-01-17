В Совфеде раскритиковал идею ЕК об отмене платы за полеты над Сибирью

По словам Косачева, Россия взимает плату за использование наземной авиационной инфраструктуры. «Речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты», — подчеркнул сенатор. Он напомнил, что такая практика существует также в Канаде, Бразилии и Китае.