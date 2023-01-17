В Совфеде раскритиковал идею ЕК об отмене платы за полеты над Сибирью
Постановка вопроса об отмене платы для иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью является в корне неверной. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.
«Сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти», — написал он.
По словам Косачева, Россия взимает плату за использование наземной авиационной инфраструктуры. «Речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты», — подчеркнул сенатор. Он напомнил, что такая практика существует также в Канаде, Бразилии и Китае.
Косачев также подчеркнул, что сейчас нет никаких условий для того, чтобы вести переговоры по открытию воздушного пространства.
Накануне, 16 января, руководитель гендиректората по транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрик Хололей на конференции Airline Economics в Дублине заявил, что Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью после того, как воздушное пространство России станет вновь доступным для западных компаний.
Транссибирские платежи – это плата, которую Россия с 1970-х гг. взимает с иностранных авиакомпаний за полеты между Европой и Азией через Сибирь. Такой маршрут позволяет сократить дальность межконтинентального перелета на 4000 км. Получателем выплат является национальный авиаперевозчик – «Аэрофлот», часть суммы затем передавалась Росавиации, например, на поддержку летных училищ.
После начала СВО на Украине страны ЕС, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Великобритания запретила полеты «Аэрофлоту» и российским частным самолетам. В ответ Россия ввела ограничения на полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа. Таким образом, в 2022 г. транссибирские платежи в основном вносили перевозчики из Юго-Восточной Азии, которые осуществляли полеты в Европу.