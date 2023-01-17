Газета
Политика

В Совфеде раскритиковал идею ЕК об отмене платы за полеты над Сибирью

Ведомости

Постановка вопроса об отмене платы для иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью является в корне неверной. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти», — написал он.

По словам Косачева, Россия взимает плату за использование наземной авиационной инфраструктуры. «Речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты», — подчеркнул сенатор. Он напомнил, что такая практика существует также в Канаде, Бразилии и Китае.

Косачев также подчеркнул, что сейчас нет никаких условий для того, чтобы вести переговоры по открытию воздушного пространства. 

Ранее по теме: Уникальное торговое предложение

Накануне, 16 января, руководитель гендиректората по транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрик Хололей на конференции Airline Economics в Дублине заявил, что Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью после того, как воздушное пространство России станет вновь доступным для западных компаний.

Транссибирские платежи – это плата, которую Россия с 1970-х гг. взимает с иностранных авиакомпаний за полеты между Европой и Азией через Сибирь. Такой маршрут позволяет сократить дальность межконтинентального перелета на 4000 км. Получателем выплат является национальный авиаперевозчик – «Аэрофлот», часть суммы затем передавалась Росавиации, например, на поддержку летных училищ.

После начала СВО на Украине страны ЕС, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Великобритания запретила полеты «Аэрофлоту» и российским частным самолетам. В ответ Россия ввела ограничения на полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа. Таким образом, в 2022 г. транссибирские платежи в основном вносили перевозчики из Юго-Восточной Азии, которые осуществляли полеты в Европу.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных