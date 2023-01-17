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Володин: служба в армии и наличие ВУС должны быть обязательны для приема на госслужбу

Ведомости

Прохождение службы в армии и наличие военно-учетной специальности должно быть обязательным условием при приеме на госслужбу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в Вооруженных силах», – приводит его слова «Дума ТВ».

По оценке Володина, все будущие кадровые решения должны приниматься «с учетом необходимости службы в Вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности». В этом случае будет реализована система кадровых лифтов, при которой каждый человек, независимо от места его работы, «сможет и должен защищать» страну.

Володин уже высказывался на эту тему. Так, в конце сентября 2022 г. он предложил депутатам начать обсуждать вопрос прохождения обязательной службы в армии и получения военно-учетной специальности (ВУС) для желающих работать на госслужбе и избираться на выборные должности. Претендовать на депутатство, губернаторство и другие должности должны лишь получившие ВУС, военный билет и принесшие воинскую присягу, сказал он тогда.

Ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам увеличения численности Вооруженных сил заявил, что масштабные изменения в российской армии, включая увеличение ее численности до 1,5 млн человек, будут реализовываться в течение 2023-2026 гг.

Министр также анонсировал формирование Московского и Ленинградского военных округов, армейского корпуса в Карелии, переформатирование в мотострелковые дивизии семи мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а также усиление боевой составляющей Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения. Кроме этого Шойгу призвал уделить особое внимание набору контрактников, обеспечению своевременной подачи вооружения, увеличению числа полигонов в военных округах и на новых территориях и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных