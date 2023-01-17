Володин: служба в армии и наличие ВУС должны быть обязательны для приема на госслужбу

Володин уже высказывался на эту тему. Так, в конце сентября 2022 г. он предложил депутатам начать обсуждать вопрос прохождения обязательной службы в армии и получения военно-учетной специальности (ВУС) для желающих работать на госслужбе и избираться на выборные должности. Претендовать на депутатство, губернаторство и другие должности должны лишь получившие ВУС, военный билет и принесшие воинскую присягу, сказал он тогда.