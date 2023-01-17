Премьер Нидерландов объявил о намерении передать Украине комплексы Patriot
Нидерланды намерены присоединиться к инициативе США и Германии и поставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.
«У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot, системы противовоздушной обороны. Мне кажется важным, чтобы мы к этому присоединились», — отметил Рютте (цитата по «РИА Новости»).
Германия ранее согласилась на передачу тяжелых БМП Marder почти одновременно с решением США поставить Киеву 50 БМП М2 Bradley. Украина также получала и продолжает получать танки Т-72М/М1/M1R чехословацкого и польского производства из Чехии и Польши, танки М-55S из Словении и бывшие свои же танки Т-72А, поставленные 20 лет назад в Македонию. Власти Польши также решили передать Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
15 декабря посольство России в США предупредило Вашингтон о последствиях в случае отправки ЗРК Patriot Украине. Это решение со стороны США является «провокационным шагом» и может привести к «непредсказуемым последствиями», отметили в посольстве.