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В Госдуме заявили о наличии у Володина военно-учетной специальности

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин учился на военной кафедре, а после проходил обучение на курсах при военном университете, передает пресс-служба нижней палаты в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что Володин в 1986 г. окончил факультет организации и технологии ремонта машин Саратовского института механизации сельского хозяйства им. М.И.Калинина (СИМСХ). В вузе он проходил обучение на военной кафедре.

«После 4 курса, прошёл военные сборы на базе Ульяновского гвардейского высшего танкового командного дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды училища им. В. И. Ленина (УГВТКУ). По окончанию института присвоено первое военное офицерское звание — лейтенант», — уточнили в пресс-службе. Там также добавили, что в настоящее время Володин является полковником запаса.

Володин ранее сегодня заявил, что прохождение службы в армии и наличие военно-учетной специальности должно быть обязательным условием при приеме на госслужбу. По его оценке, все будущие кадровые решения должны приниматься «с учетом необходимости службы в Вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности». В этом случае будет реализована система кадровых лифтов, при которой каждый человек, независимо от места его работы, «сможет и должен защищать» страну.

Министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам увеличения численности Вооруженных сил ранее заявил, что масштабные изменения в российской армии, включая увеличение ее численности до 1,5 млн человек, будут реализовываться в течение 2023-2026 гг.

Ранее по теме: Володин: служба в армии и наличие ВУС должны быть обязательны для приема на госслужбу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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