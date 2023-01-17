В Госдуме заявили о наличии у Володина военно-учетной специальности

Володин ранее сегодня заявил, что прохождение службы в армии и наличие военно-учетной специальности должно быть обязательным условием при приеме на госслужбу. По его оценке, все будущие кадровые решения должны приниматься «с учетом необходимости службы в Вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности». В этом случае будет реализована система кадровых лифтов, при которой каждый человек, независимо от места его работы, «сможет и должен защищать» страну.