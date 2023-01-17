В Госдуме заявили о наличии у Володина военно-учетной специальности
Спикер Госдумы Вячеслав Володин учился на военной кафедре, а после проходил обучение на курсах при военном университете, передает пресс-служба нижней палаты в Telegram-канале.
В сообщении говорится, что Володин в 1986 г. окончил факультет организации и технологии ремонта машин Саратовского института механизации сельского хозяйства им. М.И.Калинина (СИМСХ). В вузе он проходил обучение на военной кафедре.
«После 4 курса, прошёл военные сборы на базе Ульяновского гвардейского высшего танкового командного дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды училища им. В. И. Ленина (УГВТКУ). По окончанию института присвоено первое военное офицерское звание — лейтенант», — уточнили в пресс-службе. Там также добавили, что в настоящее время Володин является полковником запаса.
Володин ранее сегодня заявил, что прохождение службы в армии и наличие военно-учетной специальности должно быть обязательным условием при приеме на госслужбу. По его оценке, все будущие кадровые решения должны приниматься «с учетом необходимости службы в Вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности». В этом случае будет реализована система кадровых лифтов, при которой каждый человек, независимо от места его работы, «сможет и должен защищать» страну.
Министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам увеличения численности Вооруженных сил ранее заявил, что масштабные изменения в российской армии, включая увеличение ее численности до 1,5 млн человек, будут реализовываться в течение 2023-2026 гг.