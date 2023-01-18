Врио главы МВД Украины назначен руководитель нацполиции Клименко
Глава национальной полиции Украины Игорь Клименко будет временно исполнять обязанности министра внутренних дел страны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел – главой национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел», — сказано в сообщении.
Уточняется, что новый руководитель МВД будет назначен после обсуждения с Верховной радой Украины.
Прежний глава ведомства Денис Монастырский погиб сегодня при крушении вертолета ГСЧС в Броварах Киевской области. Вместе с ним на борту находились еще несколько человек, в том числе первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, все они также погибли.
Вертолет упал сегодня в 09:20 мск (08:20 по местному времени) рядом с детским садом и жилым домом. На видео, которые опубликовали местные Telegram-каналы, видно, что в результате падения вертолета возник сильный пожар. По уточненным данным на 16:00 мск, в результате произошедшего погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок, пострадали 25 человек.
Сотрудники Службы безопасности Украины начали досудебное расследование крушения вертолета. В качестве причин произошедшего рассматриваются три основные версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, а также преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.