Врио главы МВД Украины назначен руководитель нацполиции Клименко

Вертолет упал сегодня в 09:20 мск (08:20 по местному времени) рядом с детским садом и жилым домом. На видео, которые опубликовали местные Telegram-каналы, видно, что в результате падения вертолета возник сильный пожар. По уточненным данным на 16:00 мск, в результате произошедшего погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок, пострадали 25 человек.