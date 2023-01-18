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Врио главы МВД Украины назначен руководитель нацполиции Клименко

Ведомости

Глава национальной полиции Украины Игорь Клименко будет временно исполнять обязанности министра внутренних дел страны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. 

«Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел – главой национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел», — сказано в сообщении. 

Уточняется, что новый руководитель МВД будет назначен после обсуждения с Верховной радой Украины. 

Прежний глава ведомства Денис Монастырский погиб сегодня при крушении вертолета ГСЧС в Броварах Киевской области. Вместе с ним на борту находились еще несколько человек, в том числе первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, все они также погибли. 

Вертолет упал сегодня в 09:20 мск (08:20 по местному времени) рядом с детским садом и жилым домом. На видео, которые опубликовали местные Telegram-каналы, видно, что в результате падения вертолета возник сильный пожар. По уточненным данным на 16:00 мск, в результате произошедшего погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок, пострадали 25 человек. 

Сотрудники Службы безопасности Украины начали досудебное расследование крушения вертолета. В качестве причин произошедшего рассматриваются три основные версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, а также преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Ранее по теме: СБУ назвала три версии падения вертолета в Киевской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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