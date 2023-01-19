В Кремле предостерегли Запад от поставок вооружения для ударов по Крыму
Возможные поставки вооружения Украине для нанесения ударов по российской территории могут вывести конфликт на новый уровень. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление западных политиков о скорых поставках новой военной технике Киеву и допустимости ударов по Крыму.
«Это чрезвычайно потенциально опасно, это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности», — сказал он.
18 января официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос о поддержке США возможных ударов Киева по Крыму, сказал, что украинские военные сами решают, как использовать западное оружие.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что подобная риторика «подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России». Он также подчеркнул, что Россия уничтожит любое оружие, которое НАТО поставит Украине. А глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предупредил, что попытка украинских войск нанести с помощью западного оружия удар по Крыму получит сокрушительный ответ.
Кроме того, накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена всерьез задумалась о том, что украинские военные должны получить оружие для ударов по территории Крыма. По мнению американских властей, это укрепит позиции Киева на будущих переговорах.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
В то же время украинские власти итоги референдума не признают. В Киеве не раз говорили о планах «вернуть» Крым, в том числе военным путем.