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В Кремле предостерегли Запад от поставок вооружения для ударов по Крыму

Ведомости

Возможные поставки вооружения Украине для нанесения ударов по российской территории могут вывести конфликт на новый уровень. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление западных политиков о скорых поставках новой военной технике Киеву и допустимости ударов по Крыму.

«Это чрезвычайно потенциально опасно, это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности», — сказал он.

18 января официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос о поддержке США возможных ударов Киева по Крыму, сказал, что украинские военные сами решают, как использовать западное оружие.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что подобная риторика «подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России». Он также подчеркнул, что Россия уничтожит любое оружие, которое НАТО поставит Украине. А глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предупредил, что попытка украинских войск нанести с помощью западного оружия удар по Крыму получит сокрушительный ответ.

Кроме того, накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена всерьез задумалась о том, что украинские военные должны получить оружие для ударов по территории Крыма. По мнению американских властей, это укрепит позиции Киева на будущих переговорах.

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

В то же время украинские власти итоги референдума не признают. В Киеве не раз говорили о планах «вернуть» Крым, в том числе военным путем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных