В Кремле предостерегли Запад от поставок вооружения для ударов по Крыму

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что подобная риторика «подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России». Он также подчеркнул, что Россия уничтожит любое оружие, которое НАТО поставит Украине. А глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предупредил, что попытка украинских войск нанести с помощью западного оружия удар по Крыму получит сокрушительный ответ.