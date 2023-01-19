Боррель заявил об окончательном отказе от российских энергоресурсов до конца года
До конца 2023 г. все страны Евросоюза, за исключением, возможно, Венгрии, откажутся от энергоресурсов из России. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе своего выступления в Международном университете в Испании.
«К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам», — сказал он (цитата по ТАСС).
Боррель добавил, что санкции ЕС против России заставят экономику страны «заплатить высокую цену».
В то же время европейский чиновник указал на технологическую зависимость ЕС от Китая, которая «больше, чем была энергетическая от России». По его словам, от нее «будет непросто избавиться».
Накануне, 18 января, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия просила ЕС об исключении из санкций, чтобы страна и дальше могла получать нефть и газ из России, и получила его. По его словам, у Венгрии нет других источников, чтобы снабжать страну энергоресурсами.
Ранее ЕС пошел на ряд уступок в вопросе санкций против РФ по просьбе Будапешта. В частности, в июне ЕС принял шестой пакет санкций, который предполагает постепенный отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Так, с 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго на морские поставки энергоресурсов. Исключения из эмбарго получили страны, которые импортируют нефть по трубопроводу «Дружба»: Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария.
Кроме того, в начале декабря 2022 г. Сийярто сообщил, что Венгрии удалось добиться освобождения от применения потолка цен на российскую нефть, который ЕС согласовал на уровне $60 за баррель.
Также с сентября 2022 г. Венгрия получает 5,8 млн куб. м российского газа в сутки (до этого — 2,6 млн куб. м в сутки). Соответствующий контракт с «Газпромом» Будапешт подписал в конце августа. Дополнительные объемы газа Венгрия также получает через «Турецкий поток».