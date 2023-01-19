Боррель заявил об окончательном отказе от российских энергоресурсов до конца года

Ранее ЕС пошел на ряд уступок в вопросе санкций против РФ по просьбе Будапешта. В частности, в июне ЕС принял шестой пакет санкций, который предполагает постепенный отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Так, с 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго на морские поставки энергоресурсов. Исключения из эмбарго получили страны, которые импортируют нефть по трубопроводу «Дружба»: Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария.