Гросси заявил о скором начале работы миссии МАГАТЭ на Хмельницкой АЭС

Гросси сообщил, что на этой неделе началась работа миссии агентства на Ровенской, Южно-Украинской и Чернобыльской станциях. На каждой из этих АЭС теперь постоянно находятся два эксперта МАГАТЭ. На Запорожской АЭС эксперты присутствуют с 1 сентября 2022 г. Глава агентства также вновь подчеркнул важность создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, по этому вопросу он продолжит вести «интенсивные» консультации с Россией и Украиной в ближайшее время. Гросси добавил, что эксперты агентства продолжают слышать взрывы вокруг Запорожской АЭС. По их словам, взрывы были слышны в четверг, 19 января.