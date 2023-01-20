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Гросси заявил о скором начале работы миссии МАГАТЭ на Хмельницкой АЭС

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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

«В ближайшие дни на Хмельницкой АЭС также будет находиться группа экспертов МАГАТЭ», – сказал он, передает пресс-служба МАГАТЭ.

Гросси сообщил, что на этой неделе началась работа миссии агентства на Ровенской, Южно-Украинской и Чернобыльской станциях. На каждой из этих АЭС теперь постоянно находятся два эксперта МАГАТЭ. На Запорожской АЭС эксперты присутствуют с 1 сентября 2022 г. Глава агентства также вновь подчеркнул важность создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, по этому вопросу он продолжит вести «интенсивные» консультации с Россией и Украиной в ближайшее время. Гросси добавил, что эксперты агентства продолжают слышать взрывы вокруг Запорожской АЭС. По их словам, взрывы были слышны в четверг, 19 января.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ будет оставаться на Украине столько, сколько нужно.

13 января Гросси заявил, что МАГАТЭ планирует обеспечить присутствие на каждой АЭС Украины двух своих экспертов. Миссии организованы по просьбе Киева и согласованы с премьером Украины Денисом Шмыгалем, добавил он.

Последний раз глава МАГАТЭ приезжал в Москву 22 декабря 2022 г. Тогда Гросси и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Алексей Лихачев обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. 11 октября 2022 г. Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля, с тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

Ранее по теме: Гросси сообщил о начале работы миссии МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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