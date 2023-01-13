МАГАТЭ разместит по два эксперта на украинских АЭС
Международное агентство по атомной безопасности (МАГАТЭ) планирует обеспечить присутствие на каждой АЭС Украины двух своих экспертов, говорится в заявлении гендиректора организации Рафаэля Гросси.
В сообщении отмечается, что Гросси на следующей неделе посетит Южно-Украинскую и Ровенскую атомные электростанции, а также территорию Чернобыльской АЭС, где будут в дальнейшем размещены по двое экспертов. В ближайшие дни два эксперта появятся и на Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС, перешедшей в федеральную собственность России, находятся сейчас четыре эксперта, напомнил он.
«В ближайшее время МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех объектах атомной энергетики Украины, в том числе и в Чернобыле... Наши эксперты по ядерной безопасности и физической безопасности будут следить за ситуацией на станциях, оценивать их оборудование и другие потребности, предоставлять техническую поддержку и консультации, а также сообщать о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ», – рассказал Гросси.
Миссии организованы по просьбе Киева и согласованы с премьером Украины Денисом Шмыгалем, добавил он.
Ранее Гросси также отмечал, что планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, главой МИДа Дмитрием Кулебой. После этого он надеется побывать и в России.
Последний раз глава МАГАТЭ приезжал в Москву 22 декабря 2022 г. Тогда Гросси и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Алексей Лихачев обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. 11 октября 2022 г. Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля, с тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.