МАГАТЭ разместит по два эксперта на украинских АЭС

«В ближайшее время МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех объектах атомной энергетики Украины, в том числе и в Чернобыле... Наши эксперты по ядерной безопасности и физической безопасности будут следить за ситуацией на станциях, оценивать их оборудование и другие потребности, предоставлять техническую поддержку и консультации, а также сообщать о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ», – рассказал Гросси.