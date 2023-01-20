Новый посол США может прибыть в Россию уже в этом месяце
«Новый посол США приедет в Москву в конце месяца», – сказал один из них.
Трейси работала в России в 2014-2017 гг. в качестве заместителя посла в Москве, а также занимала должность старшего советника по делам России в госдепартаменте. В 2019 г. Трейси была назначена послом США в Ереване.
С 2019 г. послом США в Москве был Джон Салливан. Он досрочно завершил свою работу на этой должности в начале сентября из-за рака, с которым боролась его жена Грейс Родригес. На следующий день после объявления об отставке Салливана она умерла. Бывший посол подчеркнул, что досрочное прекращение его полномочий никак не связано с российской спецоперацией или политикой администрации Байдена.