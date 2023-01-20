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Губернатор Севастополя назвал фейком сообщения о скрытой мобилизации

Ведомости

Сообщения в сети о том, что в Крыму якобы готовятся к скрытой мобилизации, являются фейком, их цель — посеять панику. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Очередной фейк разгоняют сегодня ципсошники. Якобы на полуострове готовятся к скрытой мобилизации и в Севастополе начали вызывать в военкоматы людей, которые имеют бронь. Конечно же это ложь!» — написал он.

Развожаев пояснил, что с 23 января в регионе начинается прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов. Губернатор отметил, что целью противника является посеять панику. Он также призвал доверять только информации из проверенных источников.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.

После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена, и отрицали планы объявлять новую волну. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться в этом вопросе на слова главы государства о «поставленной точке» в мобилизационных мероприятиях.

В то же время 17 января депутат псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук опубликовал ответ из администрации президента по поводу прекращения частичной мобилизации в России. Там отметили, что действие указа продолжается. Песков пообещал прояснить этот вопрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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