Губернатор Севастополя назвал фейком сообщения о скрытой мобилизации

После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена, и отрицали планы объявлять новую волну. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться в этом вопросе на слова главы государства о «поставленной точке» в мобилизационных мероприятиях.