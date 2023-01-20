Губернатор Севастополя назвал фейком сообщения о скрытой мобилизации
Сообщения в сети о том, что в Крыму якобы готовятся к скрытой мобилизации, являются фейком, их цель — посеять панику. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Очередной фейк разгоняют сегодня ципсошники. Якобы на полуострове готовятся к скрытой мобилизации и в Севастополе начали вызывать в военкоматы людей, которые имеют бронь. Конечно же это ложь!» — написал он.
Развожаев пояснил, что с 23 января в регионе начинается прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов. Губернатор отметил, что целью противника является посеять панику. Он также призвал доверять только информации из проверенных источников.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.
После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена, и отрицали планы объявлять новую волну. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться в этом вопросе на слова главы государства о «поставленной точке» в мобилизационных мероприятиях.
В то же время 17 января депутат псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук опубликовал ответ из администрации президента по поводу прекращения частичной мобилизации в России. Там отметили, что действие указа продолжается. Песков пообещал прояснить этот вопрос.