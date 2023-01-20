В Кремле призвали ориентироваться на слова Путина в вопросе о мобилизации

При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Путин пообещал обсудить этот вопрос с юристами, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Позже Песков сообщил, что данный документ не нужен. По его словам, такое заключение сделало государственное правовое управление администрации президента.