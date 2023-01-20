В Кремле призвали ориентироваться на слова Путина в вопросе о мобилизации
В вопросе о завершении частичной мобилизации следует ориентироваться на заявление президента РФ Владимира Путина. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о письме депутату «Яблока» из администрации президента (АП), в котором утверждалось, что действие указа о частичной мобилизации продолжается.
«Смотрите, мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизованных, было обеспечено по РФ, и все – дальше начался уже обычный призыв на срочную службу», — подчеркнул он.
Песков допустил, что формулировка АП является «юридической особенностью». Представитель Кремля пообещал уточнить этот вопрос и еще раз призвал доверять словам главы государства.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.
После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена, и отрицали планы объявлять новую волну. Еще осенью 2022 г. президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка».
При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Путин пообещал обсудить этот вопрос с юристами, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Позже Песков сообщил, что данный документ не нужен. По его словам, такое заключение сделало государственное правовое управление администрации президента.
17 января депутат псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук опубликовал ответ из администрации президента по поводу прекращения частичной мобилизации в России. Там отметили, что действие указа продолжается.