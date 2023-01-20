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Пентагон сообщил об отправке на Украину систем NASAMS

Ведомости

США отправят на Украину новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, который возглавлял заседание контактной группы помощи Украине. Его слова приводит пресс-служба Пентагона.

«Наш новый пакет [военной помощи] обеспечивает еще больше возможностей противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свои города и небо. <...> Сюда входят системы ПВО NASAMS и восемь систем ПВО Avenger», – сказано в сообщении.

Ранее сегодня в Пентагоне сообщили, что США отправят на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд. В рамках нового пакета Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм. Также в транш вошли восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) M1097 Avenger, 90 бронированных машин Stryker, дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS и 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.

Глава Пентагона также отметил, что с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи теперь составляет более $26,7 млрд. 18 января представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали сообщила, что страны ЕС поставили вооружений Украине на сумму 11,5 млрд евро.

Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИДа Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных