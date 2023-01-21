Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит Иран 23 января
23 января ожидается визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Тегеран, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью парламента Ирана Мохаммада Садекияна.
По словам Садекияна, Володин прибудет в Иран во главе делегации нижней палаты парламента России. Спикер Госдумы проведет встречу с иранским коллегой Мухаммадом Бакером Галибафом и другими официальными лицами страны. Глава отдела по связям с общественностью иранского парламента сообщил, что речь пойдет об ускорении реализации договоренностей, заключенных между странами в сферах транзита, инвестиций, энергетики, бизнеса.
Также будет проведено заседание высшей комиссии по парламентскому сотрудничеству между Ираном и Россией.
26 декабря 2022 г. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что Володин планирует посетить Иран в январе 2023 г. и провести там встречу с президентом республики Ибрахимом Раиси. 28 декабря издание со ссылкой на Садекияна сообщило, что иранская сторона уже располагает программой визита спикера российского парламента в страну. При этом Садекиян добавлял, что точная дата визита «не определена».
17 января 2023 г. на первом пленарном заседании весенней сессии в Госдуме Володин напомнил об официальных визитах представителей нижней палаты в Иран и Туркменистан.
19 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил турецкому телеканалу TRT World, что, несмотря на «прекрасные отношения с Москвой», страна не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов.