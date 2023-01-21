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Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит Иран 23 января

Ведомости

23 января ожидается визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Тегеран, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью парламента Ирана Мохаммада Садекияна.

По словам Садекияна, Володин прибудет в Иран во главе делегации нижней палаты парламента России. Спикер Госдумы проведет встречу с иранским коллегой Мухаммадом Бакером Галибафом и другими официальными лицами страны. Глава отдела по связям с общественностью иранского парламента сообщил, что речь пойдет об ускорении реализации договоренностей, заключенных между странами в сферах транзита, инвестиций, энергетики, бизнеса.

Также будет проведено заседание высшей комиссии по парламентскому сотрудничеству между Ираном и Россией.

26 декабря 2022 г. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что Володин планирует посетить Иран в январе 2023 г. и провести там встречу с президентом республики Ибрахимом Раиси. 28 декабря издание со ссылкой на Садекияна сообщило, что иранская сторона уже располагает программой визита спикера российского парламента в страну. При этом Садекиян добавлял, что точная дата визита «не определена».

17 января 2023 г. на первом пленарном заседании весенней сессии в Госдуме Володин напомнил об официальных визитах представителей нижней палаты в Иран и Туркменистан.

19 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил турецкому телеканалу TRT World, что, несмотря на «прекрасные отношения с Москвой», страна не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных