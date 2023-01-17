Депутаты обещают трудиться для пользы спецоперации

Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий провозгласил 2023 г. «годом победы над нацизмом». «Фракция ЛДПР будет делать все для поддержки мобилизованных и членов их семей. Наш тезис — ни одного голодного и безработного», – подчеркнул Слуцкий. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов пожелал, чтобы в наступившем году произошел «победный перелом» не только в событиях на фронтах, но и переламывание «идеологии зла, исходящего с Запада». В своем выступлении он также упомянул заслуги, которых удалось достичь на фронте бойцам из формирования ЧВК «Вагнер», после чего высказался в пользу принятия закона о легализации частных военных компаний. «Их усилиями был освобожден Соледар. Да, при поддержке армии. Но нельзя умалять и делить эту славу. Они все герои, все достойны, честь им и хвала», — заявил Миронов.