Депутаты обещают трудиться для пользы спецоперации

Депутаты обещают трудиться для пользы спецоперацииГосдума провела первое пленарное заседание весенней сессии
Госдума начала весеннюю сессию 2023 г. после перерыва на новогодние каникулы. Во время вступительного слова спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил депутатам, что разговаривал с президентом Владимиром Путиным, которому уже доложил о планах на сессию.
«Владимир Владимирович попросил передать депутатам наилучшие пожелания: успешной работы, эффективности в интересах наших граждан и страны», — отметил он. Володин объявил, что в законотворческом портфеле находятся 1365 законопроектов.
Спикер призвал депутатов сосредоточиться на достижении национальных целей развития. Он напомнил, что глава государства поставил для их решения шесть задач: снижение бедности, рост реальных заработных плат, увеличение минимального размера оплаты труда — в качестве первой задачи, обеспечение финансового суверенитета, опережающее развитие инфраструктуры, укрепление технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности, поддержка материнства и семей с детьми, а также вывод взаимодействия с ключевыми партнерами на новый уровень.
По словам Володина, за время новогодних выходных депутаты во главе с первым заместителем председателя палаты Александром Жуковым подготовили конкретные предложения, с учетом готовых будет организована предстоящая работа. Одним из главных приоритетов он выделил поддержку военных и их семей, в том числе участников спецоперации на Украине. «Они рассчитывают на нас. Это ко многому обязывает депутатов Госдумы. Нам необходимо сделать все для наших защитников, их семей», — добавил он. Володин также призвал депутатов повысить эффективности работы не только внутри нижней палаты, но и с правительством.
Говоря о международной повестке, спикер еще раз подчеркнул, что «план Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился». Он добавил, что депутатам предстоит выстраивать отношения с коллегами из других парламентов. Он напомнил об официальных визитах представителей нижней палаты в Иран и Туркменистан, а также о расширенном заседании парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Все пятиминутки лидеры фракций посвятили проводимой на Украине спецоперации.
Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что для победы России нужно решить три задачи — максимально мобилизовать ресурсы, сплотить общество и обеспечить прорыв новейших технологий. «Сегодня для нас снова наступил момент истины. Против нас воюет все НАТО. Если мы будем медлить на фронте, то через несколько месяцев огромный военно-промышленный комплекс стран НАТО станет поставлять самое современное оружие на украинский фронт борьбы», — подчеркнул лидер коммунистов. Одним из определяющих факторов для победы Москвы, по мнению Зюганова, будет тесное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, ЮАР и Бразилией, в результате которого образуется «широкий фронт».
Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий провозгласил 2023 г. «годом победы над нацизмом». «Фракция ЛДПР будет делать все для поддержки мобилизованных и членов их семей. Наш тезис — ни одного голодного и безработного», – подчеркнул Слуцкий. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов пожелал, чтобы в наступившем году произошел «победный перелом» не только в событиях на фронтах, но и переламывание «идеологии зла, исходящего с Запада». В своем выступлении он также упомянул заслуги, которых удалось достичь на фронте бойцам из формирования ЧВК «Вагнер», после чего высказался в пользу принятия закона о легализации частных военных компаний. «Их усилиями был освобожден Соледар. Да, при поддержке армии. Но нельзя умалять и делить эту славу. Они все герои, все достойны, честь им и хвала», — заявил Миронов.
Глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев в своем выступлении затронул санкции западных стран в отношении России, призвав усилить политику протекционизма. Он также предложил увеличить «пошлины на импортную продукцию, чтобы обеспечить конкурентные условия для отечественных производителей». «Можно оставить те же пошлины для тех, кто не выступает против России, — стран Азии, Латинской Америки, для наших евразийских товарищей — и поднять их для тех, кто нам объявил войну», — отметил Нечаев.
Лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев поддержал своих коллег, призвав депутатов работать на принятие законов в защиту участников военной спецоперации и членов их семей. Помимо этого Васильев поблагодарил коллег-депутатов, которые принимают участие в спецоперации, в частности, председателя комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова, который работал в госпитале. Системная работа и системные решения дороже разовых поездок в зону боевых действий, убежден Васильев.
С трибуны депутат анонсировал скорую встречу Володина и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака — в какие сроки она пройдет и каким темам будет посвящена, пока неизвестно. Ранее Турчак и Володин вступили в заочную дискуссию по поводу необходимости поездок парламентариев в Донбасс.