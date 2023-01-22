В Госдуме допустили расширение границ СВО из-за вмешательства Запада
Власти Украины должны осознать, что усиление вмешательства западных стран в ее дела сыграет со страной злую шутку, а граница специальной военной операции России может быть расширена, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, Москва не стремилась к эскалации конфликта, однако «гонимые США» западные страны перешли красные линии и теперь несут угрозу национальным интересам России.
«Сейчас в США говорят о поддержке украинской агрессии в отношении Крыма и новых российских территорий. Но киевский режим должен осознать, что поддержка западных стран сыграет с ним и Украиной злую шутку. Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», – сказал Шеремет.
Текущий год, как считает парламентарий, будет определяющим для формирования нового миропорядка и «победным для России».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В конце декабря 2022 г. глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что под контроль РФ перейдут до конца 2023 г. Одесса, Николаев и Харьков. Также он говорил, что распространение СВО на «русские города» Николаев, Одессу, Днепропетровск и Харьков позволит обеспечить безопасность границ, а также лишит НАТО возможности закрепиться на Черноморском побережье.
В декабре врио губернатора ДНР Денис Пушилин сообщил, что Одесса и Чернигов должны перейти под контроль России. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас российские военные сосредоточены на взятии под контроль ДНР полностью.