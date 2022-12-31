Рогозин в ответ на обращение министра обороны Украины пообещал «брать Киев»

В начале декабря в Кремле назвали сообщения о новой волне мобилизации «провокационными» и призвали ориентироваться на заявления Минобороны и президента. В новой волне мобилизации в России нет необходимости, эта тема не стоит на повестке дня, говорила затем спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить этот вопрос с юристами, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Позже в Кремле сообщили, что данный документ не нужен.