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Рогозин в ответ на обращение министра обороны Украины пообещал «брать Киев»

Ведомости

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал предновогоднее обращение министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором тот предрек россиянам новую волну мобилизации и закрытие границ.

Рогозин в своем Telegram-канале назвал обращение Резникова наглым и вызывающим, а также требующим ответа или оценки. Министр обороны Украины заявил об угрозе мобилизации и призвал россиян «отказаться защищать свою страну и дистанцироваться от российской власти», пишет экс-глава госкорпорации. 

«Однако, несмотря на пропагандистскую продуманность и отточенность ряда тезисов, в конце своего выступления Резников совершает ошибку. Ненависть к русским и России, которой пропитан весь этот наглый убийца, несущий прямую ответственность за варварские обстрелы гражданского населения Донбасса и приграничных регионов России, его переваливающие через край эмоции привели к тому, что министр обороны Украины в этом спиче не смог удержаться от запугивания всех россиян неминуемой расплатой. Мол, несколько поколений наших граждан должны будут выплачивать репарации украинцам», — заявил Рогозин.

По его мнению, «русским есть что возразить лидерам украизма», а «глубинный народ» хочет как можно скорее покончить с современными «бандеровцами и петлюровцами». В России никто не собирается «отдавать ни рубля» Киеву, убежден Рогозин. Он добавил, что эту «справедливую войну» надо заканчивать, и она закончится победой России.

«А что касается Киева, где сидят все эти резниковы, его будем брать», — сказал он.

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В начале декабря в Кремле назвали сообщения о новой волне мобилизации «провокационными» и призвали ориентироваться на заявления Минобороны и президента. В новой волне мобилизации в России нет необходимости, эта тема не стоит на повестке дня, говорила затем спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить этот вопрос с юристами, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Позже в Кремле сообщили, что данный документ не нужен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных