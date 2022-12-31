Рогозин в ответ на обращение министра обороны Украины пообещал «брать Киев»
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал предновогоднее обращение министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором тот предрек россиянам новую волну мобилизации и закрытие границ.
Рогозин в своем Telegram-канале назвал обращение Резникова наглым и вызывающим, а также требующим ответа или оценки. Министр обороны Украины заявил об угрозе мобилизации и призвал россиян «отказаться защищать свою страну и дистанцироваться от российской власти», пишет экс-глава госкорпорации.
«Однако, несмотря на пропагандистскую продуманность и отточенность ряда тезисов, в конце своего выступления Резников совершает ошибку. Ненависть к русским и России, которой пропитан весь этот наглый убийца, несущий прямую ответственность за варварские обстрелы гражданского населения Донбасса и приграничных регионов России, его переваливающие через край эмоции привели к тому, что министр обороны Украины в этом спиче не смог удержаться от запугивания всех россиян неминуемой расплатой. Мол, несколько поколений наших граждан должны будут выплачивать репарации украинцам», — заявил Рогозин.
По его мнению, «русским есть что возразить лидерам украизма», а «глубинный народ» хочет как можно скорее покончить с современными «бандеровцами и петлюровцами». В России никто не собирается «отдавать ни рубля» Киеву, убежден Рогозин. Он добавил, что эту «справедливую войну» надо заканчивать, и она закончится победой России.
«А что касается Киева, где сидят все эти резниковы, его будем брать», — сказал он.
В начале декабря в Кремле назвали сообщения о новой волне мобилизации «провокационными» и призвали ориентироваться на заявления Минобороны и президента. В новой волне мобилизации в России нет необходимости, эта тема не стоит на повестке дня, говорила затем спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить этот вопрос с юристами, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Позже в Кремле сообщили, что данный документ не нужен.