Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ села Вязовое

20 января власти Белгородской области сообщали об обстреле села Карабаново. Тогда снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар, писал Гладков. 19 января украинские войска обстреляли территорию Белгородской области четыре раза. Под обстрел дважды попал хутор Балки, также ВСУ атаковали населенные пункты Долгое, Ленинский и территорию Белгородского района. Обошлось без пострадавших, однако в результате вечернего обстрела была повреждена линия электропередачи. Из-за этого населенные пункты Панков, Ленинский и Первомайский остались без света.