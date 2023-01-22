Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ села Вязовое
Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье попало село Вязовое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки никто не пострадал, однако повреждения получили линии электропередачи.
«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в двух частных домовладениях. Также имеется повреждение линии электропередачи», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что на месте обстрела находятся аварийные бригады и оперативные службы.
20 января власти Белгородской области сообщали об обстреле села Карабаново. Тогда снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар, писал Гладков. 19 января украинские войска обстреляли территорию Белгородской области четыре раза. Под обстрел дважды попал хутор Балки, также ВСУ атаковали населенные пункты Долгое, Ленинский и территорию Белгородского района. Обошлось без пострадавших, однако в результате вечернего обстрела была повреждена линия электропередачи. Из-за этого населенные пункты Панков, Ленинский и Первомайский остались без света.
На фоне обстрелов в Белгородской области ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, в последний раз его продлили до 4 февраля.
Кроме того, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Помимо Белгородской области режим также распространяется на Крым, Севастополь, Краснодарский край, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.