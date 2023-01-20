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В Белгородской области сообщили об обстреле села Карабаново

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Карабаново в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В настоящий момент идет обстрел села Карабаново Валуйского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар. Все оперативные службы выехали на место», — написал он в Telegram-канале.

Накануне, 19 января, украинские войска обстреляли территорию Белгородской области четыре раза. Под обстрел попали дважды попал хутор Балки, также ВСУ атаковали населенные пункты Долгое, Ленинский и территорию Белгородского района. Обошлось без пострадавших, однако в результате вечернего обстрела была повреждена линия электропередач. Из-за этого населенные пункты Панков, Ленинский и Первомайский остались без света.

На фоне обстрелов в Белгородской области ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Сегодня его продлили до 4 февраля, сообщил Гладков. 

Кроме того, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Помимо Белгородской области режим также распространяется на Крым, Севастополь, Краснодарский край, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных