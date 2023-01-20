В Белгородской области сообщили об обстреле села Карабаново

Накануне, 19 января, украинские войска обстреляли территорию Белгородской области четыре раза. Под обстрел попали дважды попал хутор Балки, также ВСУ атаковали населенные пункты Долгое, Ленинский и территорию Белгородского района. Обошлось без пострадавших, однако в результате вечернего обстрела была повреждена линия электропередач. Из-за этого населенные пункты Панков, Ленинский и Первомайский остались без света.