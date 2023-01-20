В Белгородской области сообщили об обстреле села Карабаново
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Карабаново в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В настоящий момент идет обстрел села Карабаново Валуйского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар. Все оперативные службы выехали на место», — написал он в Telegram-канале.
Накануне, 19 января, украинские войска обстреляли территорию Белгородской области четыре раза. Под обстрел попали дважды попал хутор Балки, также ВСУ атаковали населенные пункты Долгое, Ленинский и территорию Белгородского района. Обошлось без пострадавших, однако в результате вечернего обстрела была повреждена линия электропередач. Из-за этого населенные пункты Панков, Ленинский и Первомайский остались без света.
На фоне обстрелов в Белгородской области ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Сегодня его продлили до 4 февраля, сообщил Гладков.
Кроме того, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Помимо Белгородской области режим также распространяется на Крым, Севастополь, Краснодарский край, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.