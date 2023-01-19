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Гладков сообщил о четвертом обстреле Белгородской области за сутки

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четвертый раз за сутки атаковали территорию Белгородской области. На этот раз под обстрел попал хутор Балки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«Опять обстрел. В хуторе Балки Шебекинского округа пострадавших нет. Снарядом выбито остекление в одном частном домовладении. Также повреждена линия электропередачи», — написал он. 

Гладков уточнил, что ранее обстрелянные населенные пункты Панков, Ленинский и Первомайский также остались без света. Он добавил, что восстановлением специалисты займутся в светлое время суток. 

Хутор Балки был обстрелян сегодня дважды, в первый раз — утром. Тогда же ВСУ атаковали поселок Ленинский в Шебекинском городском округе. В результате происшествия никто не пострадал.

Спустя два часа украинские военные обстреляли село Долгое в Валуйском городском округе. Позже был атакован Белгородский район, сообщил Гладков. В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших. 

На фоне обстрелов в Белгородской области ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В последний раз его продлевали 5 января — до 20 января.

Кроме того, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Помимо Белгородской области режим также распространяется на Крым, Севастополь, Краснодарский край, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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