В Белгородской области сообщили об обстреле села Долгое
Под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Долгое в Валуйском городском округе Белгородской области, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Валуйском городском округе под обстрел попало село Долгое. Пострадавших нет. Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал. Подомовой обход территории продолжается», – сказано в сообщении.
Ранее сегодня Гладков сообщал об обстреле нескольких сел в Шебекинском городском округе. В результате в хуторе Балки был разрушен частный дом, в поселке Ленинский — хозпостройка частного домовладения. Никто не пострадал.
Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Белгородской области он действует до 20 января, в последний раз его продлевали 5 января.
Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).