В Белгородской области продлили «желтый» уровень опасности до 4 февраля
В Белгородской области продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 4 февраля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«До 4 февраля на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан», – сказано в сообщении.
Накануне, 19 января, Гладков сообщал об обстреле нескольких сел в Шебекинском городском округе. В результате в хуторе Балки был разрушен частный дом, в поселке Ленинский — хозпостройка частного домовладения. Позже он написал об обстреле села Долгое в Валуйском городском округе и Белгородского района. В конце дня Гладков сообщил о четвертом обстреле региона, под огонь вновь попал хутор Балки. В результате обстрелов никто не пострадал.
В апреле 2022 г. «желтый» уровень опасности ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Белгородской области в последний раз его продлевали 5 января.
Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).