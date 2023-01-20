В Белгородской области продлили «желтый» уровень опасности до 4 февраля

Накануне, 19 января, Гладков сообщал об обстреле нескольких сел в Шебекинском городском округе. В результате в хуторе Балки был разрушен частный дом, в поселке Ленинский — хозпостройка частного домовладения. Позже он написал об обстреле села Долгое в Валуйском городском округе и Белгородского района. В конце дня Гладков сообщил о четвертом обстреле региона, под огонь вновь попал хутор Балки. В результате обстрелов никто не пострадал.