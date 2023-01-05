Белгородская область продлила высокий уровень террористической опасности

30 декабря Гладков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что с начала обстрелов Белгородской области погибли 22 жителя региона, еще 100 получили ранения. Гладков добавил, что из-за обстрелов частично или полностью разрушено более 1600 квартир и жилых домов. В 15 населенных пунктах практически не осталось жителей, эвакуировано порядка 7000 человек, отметил глава региона.