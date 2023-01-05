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Белгородская область продлила высокий уровень террористической опасности

Ведомости

В Белгородской области продлили высокий («желтый») уровень террористической безопасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Желтый» уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 20 января», — написал он.

30 декабря Гладков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что с начала обстрелов Белгородской области погибли 22 жителя региона, еще 100 получили ранения. Гладков добавил, что из-за обстрелов частично или полностью разрушено более 1600 квартир и жилых домов. В 15 населенных пунктах практически не осталось жителей, эвакуировано порядка 7000 человек, отметил глава региона.

19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных