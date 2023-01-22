В Госдуме рассказали о сложностях в ходе демобилизации студентов из новых регионов
Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) проработает механизм получения студентами из новых регионов РФ документов о демобилизации, сейчас не все участвующие в боевых действиях студенты могут получить необходимые справки, заявил заместитель руководителя рабочей группы по вопросам СВО, зампред Госдумы Шолбан Кара-оол. Его слова приводятся в Telegram-канале «Единой России».
По его данным, это происходит по ряду причин – в том числе, когда воинская часть переехала на линию фронта и добраться до нее невозможно.
«Нужно сделать все, чтобы студенты вовремя получили подтверждение о том, что они являются участниками боевых действий. Чтобы не забюрократизировать процесс получения положенных льгот, прописанных в законе. Обращения по этому поводу проработаем индивидуально», – сказал он по итогам встречи со студентами в Луганске.
Ранее сегодня депутат сообщил, что рабочая группа по вопросам СВО отработает с Минобороны обращения студентов из новых регионов о демобилизации. Кара-оол рассказал, что около 20 человек, обратившихся в рабочую группу, уже возвращают с передовой.
«Есть обращения в наш адрес по поводу того, что нa новых территориях – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – есть до сих пор студенты, которые не отозваны из действующей армии», – сказал депутат, добавив, что рабочая группа занимается проверкой выполнения указа президента об отсрочке от призыва для студентов.
В ходе встречи с ректорами вузов ЛНР была достигнута договоренность, что студентов-контрактников могут перевести на бесплатное обучение, также им будут выплачивать социальную стипендию, заявила ранее заместитель секретаря Генсовета фракции Дарья Лантратова.
Президент РФ Владимир Путин 13 ноября 2022 г. поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР с военной службы. Спустя пять дней врио глав ДНР и ЛНР подписали соответствующие указы. Согласно документам, с военной службы должны быть демобилизованы студенты, которые обучаются по очной и заочной формам обучения.