В Госдуме рассказали о сложностях в ходе демобилизации студентов из новых регионов

«Есть обращения в наш адрес по поводу того, что нa новых территориях – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – есть до сих пор студенты, которые не отозваны из действующей армии», – сказал депутат, добавив, что рабочая группа занимается проверкой выполнения указа президента об отсрочке от призыва для студентов.