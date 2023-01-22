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Главный прокурор Болгарии заявил о непричастности страны к взрыву на Крымском мосту

Ведомости

Софийская городская прокуратура установила, что Болгария непричастна к взрыву на Крымском мосту, заявил в своем аккаунте в Twitter главный прокурор республики Иван Гешев.

«Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву Крымского моста», – написал он.

8 октября 2022 г. около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.

Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. Кроме того, 9 октября 2022 г. глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин озвучил предполагаемый маршрут грузовика. По его словам, фура двигалась через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край. Позже власти Болгарии и Грузии заявили, что взорванный на Крымском мосту грузовик никогда не был на территории стран.

12 октября 2022 г. ФСБ России назвала организатора теракта на Крымском мосту, а также пояснила, как взрывчатка попала на территорию России. По данным ведомства, организатором является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. ФСБ выяснила, что взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой. Сначала его доставили из Одессы в болгарский город Русе, а позже отправили в Россию через Грузию и Армению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных