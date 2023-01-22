Главный прокурор Болгарии заявил о непричастности страны к взрыву на Крымском мосту

12 октября 2022 г. ФСБ России назвала организатора теракта на Крымском мосту, а также пояснила, как взрывчатка попала на территорию России. По данным ведомства, организатором является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. ФСБ выяснила, что взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой. Сначала его доставили из Одессы в болгарский город Русе, а позже отправили в Россию через Грузию и Армению.