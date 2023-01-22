Выборы президента Турции состоятся 14 мая

Считается, что оппонентом Эрдогана на предстоящих выборах может стать бывший мэр Стамбула, кемалист Экрем Имамоглу, которого 14 декабря 2022 г. осудили на 2 года 7 месяцев и 15 дней тюрьмы, а также лишили права заниматься политической деятельностью за клевету в адрес членов ЦИК Турции в 2019 г., которых он публично назвал идиотами за отмену результатов выборов мэра, на которых он победил (повторные выборы он также выиграл).