Выборы президента Турции состоятся 14 мая
Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая, сообщил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с молодежью в Бурсе. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu.
«Надеюсь, вы впервые проголосуете на выборах, которые состоятся 14 мая», – сказал он во время своего вступительного слова. Позже, отвечая на вопрос о дате, Эрдоган подчеркнул, что это не досрочные выборы, и добавил, что у президента есть такие полномочия.
Выступая в парламенте 18 января 2023 г., Эрдоган допустил возможность проведения президентских выборов 14 мая – на месяц раньше запланированного срока. 4 мая 1950 г. на выборах победила исламистская Демократическая партия повешенного в 1961 г. военными премьера Аднана Мендереса. Эти выборы положили конец единоличному правлению кемалистов, наследницей которых является основная оппозиционная кемалистская Республиканская народная партия (РНП). В своей речи, таким образом, Эрдоган сравнил коалицию противостоящих ему светских оппозиционеров с военными-заговорщиками 1961 г.
Считается, что оппонентом Эрдогана на предстоящих выборах может стать бывший мэр Стамбула, кемалист Экрем Имамоглу, которого 14 декабря 2022 г. осудили на 2 года 7 месяцев и 15 дней тюрьмы, а также лишили права заниматься политической деятельностью за клевету в адрес членов ЦИК Турции в 2019 г., которых он публично назвал идиотами за отмену результатов выборов мэра, на которых он победил (повторные выборы он также выиграл).