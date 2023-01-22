Франция и Германия проведут совместные учения в Литве и Румынии
Германия и Франция проведут совместные учения бригад в Литве и Румынии, следует из опубликованного на сайте Елисейского дворца совместного заявления франко-германского совета министров.
Стороны подчеркнули, что подтверждают свою приверженность к действиям «на восточном фланге как Европейского союза, так и НАТО». «Чтобы поддержать наших восточных союзников, наши армии организуют совместные учения франко-германских бригад в Литве и Румынии», – говорится в заявлении.
Таким образом Германия и Франция хотят «повысить устойчивость восточных партнеров», в том числе и с помощью Европейского фонда мира.
«В этом контексте наши две страны должны способствовать повышению способности Европы защищать себя и продвигать свои интересы», – говорится в опубликованном документе. По их мнению, «крайне важно» укреплять европейский оборонный потенциал в том числе посредством более тесного сотрудничества между Евросоюзом и НАТО.
1 января пресс-служба Минобороны России сообщала, что сухопутные войска Вооруженных сил (ВС) РФ в 2023 г. проведут совместные учения с участием подразделений национальных армий иностранных государств. Всего было запланировано девять учений, восемь из них – территории России.
10 января премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что минобороны республики посчитало «в сложившейся ситуации» нецелесообразным проведение совместных учений миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» в стране.