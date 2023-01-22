Франция и Германия проведут совместные учения в Литве и Румынии

«В этом контексте наши две страны должны способствовать повышению способности Европы защищать себя и продвигать свои интересы», – говорится в опубликованном документе. По их мнению, «крайне важно» укреплять европейский оборонный потенциал в том числе посредством более тесного сотрудничества между Евросоюзом и НАТО.