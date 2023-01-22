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Франция и Германия проведут совместные учения в Литве и Румынии

Ведомости

Германия и Франция проведут совместные учения бригад в Литве и Румынии, следует из опубликованного на сайте Елисейского дворца совместного заявления франко-германского совета министров.

Стороны подчеркнули, что подтверждают свою приверженность к действиям «на восточном фланге как Европейского союза, так и НАТО». «Чтобы поддержать наших восточных союзников, наши армии организуют совместные учения франко-германских бригад в Литве и Румынии», – говорится в заявлении.

Таким образом Германия и Франция хотят «повысить устойчивость восточных партнеров», в том числе и с помощью Европейского фонда мира.

«В этом контексте наши две страны должны способствовать повышению способности Европы защищать себя и продвигать свои интересы», – говорится в опубликованном документе. По их мнению, «крайне важно» укреплять европейский оборонный потенциал в том числе посредством более тесного сотрудничества между Евросоюзом и НАТО.

1 января пресс-служба Минобороны России сообщала, что сухопутные войска Вооруженных сил (ВС) РФ в 2023 г. проведут совместные учения с участием подразделений национальных армий иностранных государств. Всего было запланировано девять учений, восемь из них – территории России.

10 января премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что минобороны республики посчитало «в сложившейся ситуации» нецелесообразным проведение совместных учений миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных